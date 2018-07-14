На базе отдыха в Старом Салтове обокрали мужчину

14 июля 2018 г. 11:28
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В полицию с заявлением о краже обратился 46-летний харьковчанин и сообщил, что во время отдыха на базе в Старом Салтове неизвестный украл его личное имущество.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 36-летний житель поселка Белый Колодец Волчанского района, который ранее работал на базе отдыха охранником, а ныне является безработным.

Мужчина признался в совершении кражи и сообщил, что он решил навестить своего товарища, который работает на данной базе охранником.

На территории базы мужчина заметил в одном из домов отдыха открытое окно. Убедившись, что рядом никого нет, вор проник через окно в дом.

Там он увидел отдыхающего, который крепко спал. Вор быстро собрал все ценные вещи и скрылся, причинив материальный ущерб потерпевшему на сумму почти 25 000 гривен.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

 

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