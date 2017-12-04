На Белгородском шоссе у мужчины нашли неизвестное вещество

04 декабря 2017 г. 13:52
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Накануне около Памятника велосипедисту на Белгородском шоссе патрульные заметили мужчину, который шел по проезжей части дороги, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Полицейские остановились, чтобы сделать пешеходу замечание.  Мужчина попытался убежать, но полицейские догнали его. Мужчина пояснил правоохранителям, что имеет при себе  «марихуану».

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При проверке полицейские обнаружили у мужчины  два пакетика с веществом, похожим на наркотическое.

Обнаруженные у мужчины вещества правоохранители изъяли на экспертизу, а мужчину передали следователям.

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