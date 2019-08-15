На Безлюдовке снесли шлагбаум (видео)

На Безлюдовке снесли шлагбаум для оплаты проезда на территорию местного пляжа, установленный на въезде.

Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел вчера вечером, 14 августа.

Также опубликовано соответствующее видео с места событий.

На автомобилях на место прибыли несколько человек в масках.

"Вы по какому вопросу подошли?" - поинтересовался охранник возле шлагбаума.

Молодые люди, представившись членами организации "Фрайкор", отметили, что доступ людей к воде должен быть бесплатным, а затем стали громить шлагбаум, преграждающий дорогу на пляж автомобилям.

В полиции пока не прокомментировали инцидент. Информация уточняется.