На Большой Панасовской ограничат движение транспорта

24 мая 2018 г. 10:13
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Движение транспорта по ул. Большой Панасовской будет ограничено с 9:00 до 17:00 25 мая.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия  между трамвайными путями по улице Большой Панасовской.

На этот период  транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе. 

Также с 9:00 до 17:00 25 мая по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет запрещено движение трамваев.

В связи с этим трамвай №1 ходить не будет.

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