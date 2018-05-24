На Большой Панасовской ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской будет ограничено с 9:00 до 17:00 25 мая.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями по улице Большой Панасовской.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 17:00 25 мая по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет запрещено движение трамваев.

В связи с этим трамвай №1 ходить не будет.