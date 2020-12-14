На борьбу с COVID-19 Харьковщина дополнительно потратит 14 млн грн.

14 декабря 2020 г. 11:42
1 просмотр

На Харьковщине дополнительно привлекут более 14 млн на борьбу с COVID-19. Соответствующее распоряжение №793 от 11 декабря подписала председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Согласно документу общая сумма перераспределения средств медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам составила 14 млн 350 тысяч гривень. Средства направят на закупку систем бесперебойного питания и аппараты искусственной вентиляции легких.

Соответствующее решение 9 декабря поддержал депутатский состав постоянной комиссии по вопросам бюджета Харьковского областного совета.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53