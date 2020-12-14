На борьбу с COVID-19 Харьковщина дополнительно потратит 14 млн грн.

На Харьковщине дополнительно привлекут более 14 млн на борьбу с COVID-19. Соответствующее распоряжение №793 от 11 декабря подписала председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Согласно документу общая сумма перераспределения средств медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам составила 14 млн 350 тысяч гривень. Средства направят на закупку систем бесперебойного питания и аппараты искусственной вентиляции легких.

Соответствующее решение 9 декабря поддержал депутатский состав постоянной комиссии по вопросам бюджета Харьковского областного совета.