На Буковине началась вторая волна коронавируса

На Буковине, во всех районах наблюдается повышение заболеваемости COVID-19 — власти констатируют наступление второй волны эпидемии. Об этом сообщается на Фейсбук-странице Черновицкой ОГА.

Только за сутки, 10 августа специалисты Черновицкого областного лабораторного центра зафиксировали 108 новых случаев инфицирования короанвирусом.

Это самый высокий показатель за последние две недели.

Кроме этого, Кицманский район попал в "красную зону" по уровню распространения вируса.

Ежедневно здесь регистрируют по 30-40 новых больных.

Всего за время пандемии в Черновицкой области зафиксировано 6777 больных COVID-19.

Напомним, вчера в Украине было зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусом.

За сутки Covid-19 подтвердили у 1008 человек.