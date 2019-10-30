На бульваре Ивана Каркача обокрали квартиру, подозреваемые задержаны

30 октября 2019 г. 21:00
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29 октября в Харькове правоохранители задержали группу злоумышленников сразу после совершения кражи из квартиры по бульвару Ивана Каркача, куда они проникли путем подбора ключа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 48- и 33-летний харьковчане ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также они могут быть причастны к совершению других квартирных краж на территории Харькова и области. 

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства. 

Следователем Индустриального отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Каждому из задержанных грозит до 6 лет лишения свободы.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления.  Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания до избрания им  меры пресечения.

 

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