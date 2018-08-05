На части Московского проспекта временно запретят движение транспорта

С 9:00 до 21:00 6 августа движение транспорта по проспекту Московскому - на участке от Полиграфкомбината до ул. Василия Мельникова при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий - будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

На этот период двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкции проспекта.

Также с 9:00 до 21:00 6 августа направление движения автобусов, проходящих через перекресток пр. Московский - пр. Петра Григоренко, изменится следующим образом:

№18э: изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот на разворотном кругу троллейбусов маршрута №1 по пр. Петра Григоренко;

№102э: ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 21:00 6 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко (в направлении движения от центра).

В связи с этим, движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - парк «Зустріч».