На части Московского проспекта запрещен проезд транспорта

Сегодня, 4 августа, движение транспорта на пр. Московском - на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий - запрещено до 21:00.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На этот период транспорт будет объезжать закрытый участок так: пр. Московский - пр. Льва Ландау - ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - пр. Московский.

Также с 9:00 до 21:00 4 августа будет изменен маршрут ряда автобусов:

№49э, 205э, 249э, 259э и 294э (при движении в сторону Салтовки): пр. Московский - заезд на пр. Льва Ландау перед Коммунальным мостом - пр. Льва Ландау - разворот в районе дома №58 и далее по маршруту;

№227э и 267э (при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий): пр. Московский - пр. Льва Ландау - ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - пр. Московский и далее по маршруту;

№226э (при движении в сторону пр. Героев Сталинграда): пр. Московский - пр. Льва Ландау и далее по маршруту;

(при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий): пр. Московский - пр. Льва Ландау - ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - пр. Московский и далее по маршруту.

Также в указанный период будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московском, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Харьковских Дивизий (в направлении движения от центра), и они будут курсировать так:

№13: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч»;

№31: Северная Салтовка - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.