На дебаты в Харьков съедутся школьники со всей страны

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, дебаты полуфинального и финального этапов национального проекта «Молодь дебатує» состоятся 7-8 февраля в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 106).

16 финалистов были отобраны на межрегиональных дебатах в декабре прошлого года.

Это школьники из Харькова, Конотопа, Чернигова, Рассошенцев, Полтавы, Львова, Хмельницкого, Тернополя, Славянска, Запорожья, Кривого Рога, Южноукраинска, Одессы и Херсона. Чтобы увидеть финал, в Харьков также приедут 125 участников различных этапов проекта и 45 педагогов.

Проект «Молодь дебатує» проходит в Украине с 2016 года. Это - обучение по немецкому дебатному методу для старшеклассников, в котором уже сейчас принимают участие около 1 тыс. школьников из 54 учебных заведений по всей Украине. Его участники дискутируют на самые актуальные темы.

На этот раз в двух полуфиналах они будут искать ответ на вопрос «Стоит ли создать в Украине проект экологически чистого города на государственном уровне?», а в финале - «Стоит ли выделить часть мест в Верховной Раде представителям неправительственных организаций?».

«Когда говорят о дебатах, то считается, что все решается во время самой дискуссии - кто более яркий, харизматичный, находчивый. Но наша методика требует не меньше внимания уделять именно подготовке, потому что фундамент победы закладывается еще до объявления о начале дебатов. И это важно для нас, потому что так формируется то критическое мышление, о котором говорят педагоги, ученые, ведущие СМИ во всем мире. Только человек с критическим мышлением способен менять общество, страну, мир к лучшему, и именно таких людей мы ищем среди наших дебатантов», - отметила руководитель проекта Ольга Пишель.

Гостями финала станут депутат Европейского парламента, заместитель главы делегации ЕС-Украина Виола фон Крамон, Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке (офис - в Днепре) Штефан Кайль, заместитель министра молодежи и спорта Украины Александр Ярема, Почетный консул Германии в Харькове Татьяна Гавриш.