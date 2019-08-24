На День города в саду Шевченко открыли обновленный «Каскад»

Ко Дню города в саду Шевченко после реконструкции открыли «Каскад» и новый фонтан.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Каскад полностью обновили: реконструировали коммуникации, сети наружного освещения, несущие конструкции и создали дополнительные, а также построили систему ливневой канализации. Также были установлены видеонаблюдение, декоративная подсветка и система музыкального сопровождения. Внизу и вверху лестничного марша построили два новых фонтана и реконструировали старый - на верхней террасе.

В парке также появились скульптуры художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу, академику Владимиру Вернадскому, актрисе Клавдии Шульженко, композитору Исааку Дунаевскому, известному актеру и кинорежиссеру Леониду Быкову в рамках проекта Семь известных харьковчан»