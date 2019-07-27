 

На Днепропетровщине задержали патрульных, остановивших авто начальника полиции

27 июля 2019 г. 14:35
Источник: Обозреватель.ua
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Полицейские остановили за нарушение правил ПДД авто начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховеря, однако в результате они были задержаны вооруженным подразделением МВД "Корд".

Инцидент произошел в сентябре минувшего года, однако информация о нем тщательно скрывалась.

Соответствующее видео накануне оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

Водитель отказался предъявить документы и начал бурно спорить с полицейскими, заявив, что авто принадлежит генералу Глуховерю.

Затем на место событий подъехали вооруженные силовики "Корда" и арестовали патрульных, после чего отвезли их в кабинет Глуховеря.

Копы пояснили, что остановили нарушителя, поскольку им неважно, чья это машина. Однако Глуховерь пригрозил, что сейчас придет командир и будет с ними разбираться.

Как сообщили OBOZREVATEL источники из патрульной полиции, готовится решение об отставке Виталия Глуховеря.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного производства против него, а днем 27 июля стало известно, что ГБР все же открыло уголовное производство. 

Более того, есть данные, что рота бывшего "Беркута" ("Корд"), которая участвовала в задержании, будет расформирована. Полученная информация об этом проверяется.

Виталий Глуховерь широко известен в Днепре тем, что часто попадал в различного рода скандалы. При этом его сын Александр возглавляет следственное управление Государственного бюро расследований, юрисдикция которого распространяется на Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области. До этого он работал в прокуратуре Днепропетровской области, куда пришел стажером в 2013-м, но уже через два года поднялся до заместителя начальника, занимая эту должность до 2018-го.

В ходе конкурса в ГБР он скрыл информацию о том, кем является его отец.

При этом с трансляции его собеседования по неизвестным причинам вырезали отдельные фрагменты.

Не смутили комиссию ГБР и данные из его декларации. К примеру, он купил автомобиль Toyоta Camry у своей экс-супруги Мариам за 497 тысяч гривен  при доходе в 373 тысяче гривен за 2017 год. Кредиты и другие долговые обязательства при этом указаны не были.

Есть вопросы и к квартире Глуховеря-младшего в центре Днепра на улице В.Мономаха - ее он приобрел в 2009 году якобы за 49 тысяч гривен.

 

Видео: 

КОРД арестовал копов, остановивших авто начальника ГУНП

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