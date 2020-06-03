На днях Украина возобновляет внутреннее авиасообщение

03 июня 2020 г. 14:28
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что Украина запустит внутреннее авиасообщение с 5 июня. Международное авиасообщение возобновят уже с 15 июня. Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

"С 5 июня мы запустим внутренне авиасообщение, с 15 июня - заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри. Конечно все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться", - подчеркнул глава Кабмина.

Подчеркнем, что ранее в правительстве говорили об ослаблении карантинных ограничений для кафе и ресторанов с 10 июня.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53