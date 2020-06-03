На днях Украина возобновляет внутреннее авиасообщение

Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что Украина запустит внутреннее авиасообщение с 5 июня. Международное авиасообщение возобновят уже с 15 июня. Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

"С 5 июня мы запустим внутренне авиасообщение, с 15 июня - заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри. Конечно все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться", - подчеркнул глава Кабмина.

Подчеркнем, что ранее в правительстве говорили об ослаблении карантинных ограничений для кафе и ресторанов с 10 июня.