На должность главы ХОГА претендует харьковский адвокат и нардеп: подана декларация

На должность главы Харьковской ОГА претендует адвокат и новоизбранный народный депутат Алексей Кучер.

Около полуночи 7 октября Алексей Кучер опубликовал декларацию о доходах за 2018 год в качестве кандидата на должность главы ХОГА на сайте Единого государственного реестра электронных деклараций.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, в сентябре Кабмин утвердил переназначения на должность главы ОГА Юлии Светличной, но президент не подписал соответствующий Указ. Сейчас вопрос назначения Кучера выносится на заседание Кабмина.

Теперь, согласно процедуре, его кандидатуру теперь должен утвердить Кабинет министров.

Перед этим Кабмин должен уволить нынешнего губернатора - Юлию Светличную.

Затем президент должен подписать Указ о назначении нового губернатора.

О кандидате на должность главы ХОГА известно следующее: Алексею Кучеру - 34 года, родился в Херсонской области, окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, затем - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

В июле Кучер стал нардепом, одержав победу на одномандатном избирательном округе № 179.

По информации ХАЦ, до выборов в Верховную Раду Алексей Кучер был адвокатом, в частности, был защитником в ряде «коррупционных дел»: «кооперативная схема», «Рюкзаки Авакова», судьи Лазюка тому подобное.

Кроме того, Кучер был адвокатом Владимира Литвина в "деле рюкзаков", где еще одним подозреваемым по делу был сын министра МВД Александр Аваков и бывший замминистра Сергей Чеботарь.

Также подзащитными Кучера были судья Дзержинского райсуда Сергей Лазюк, которого задержали в январе 2016 года по подозрению в получении взятки. Напомним, по версии следствия, судью задержали во время передачи ему 300 долларов за решение земельного спора в пользу истца.

Как отметили эксперты Харьковского антикоррупционного центра, согласно поданной декларации Кучера ни он, ни его жена официально не заработали ни копейки за 2018.

С 8 августа 2019 года Кучер прекратил адвокатскую деятельность.

Алексей Кучер женат, имеет двоих детей.

По данным декларации, семья Кучер имеет два земельных участка и дом в Люботине и три квартиры в Харькове. Две из них были приобретены в 2018 году: одна - площадью 61,9 кв.м. за 653 тыс. грн., вторая, площадью 68,6 кв.м. - за 612 тыс. Обе приобрел сам Алексей.

Также, по данным ХАЦ, Алексей Кучер имеет в собственности еще земельный участок площадью 62500 кв.м. в Херсонской области, а Виктория Кучер строит еще один дом в Люботине.

Также в собственности у семьи есть 5 автомобилей, в частности, Lexus NX 200T, который был приобретен в 2018 году.

По данным ХАЦ, Алексей Кучер имеет акции в ОАО «Николаевцемент», а также был учредителем ООО «Юридическая компания «Дартли Групп».

Что касается денежных активов семьи, то Алексей Кучер задекларировал 77 биткоинов на сумму почти 300 тысяч долларов, а также сбережения на сумму 87 тысяч долларов.

Как отметили в ХАЦ, немного позже Алексей Кучер исправил декларацию, указав еще, что арендует офис в Харькове площадью 77,8 кв.м.