На Донбассе - 3 обстрела за сутки, без потерь - штаб ООС

3 января на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сводке штаба ООС.

Как отмечается, один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по нашим позициям вблизи Новолуганского и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

Вчера, 3 января, по данным ООС, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

«С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в штабе ООС.