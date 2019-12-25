На Донбассе - 9 обстрелов, один военный ранен

24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Отмечается, один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:

четыре раза неподалеку от Новолуганского – из миномета калибром 82 мм - 9 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Шумов - из гранатометов различных систем;

у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

«С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от Крымского.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения», - сказано в сводке ООС.