На Донбассе боевики подорвались на собственном минном поле

На Донбассе вчера при попытке выхода за линию столкновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы оккупационных войск.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин», - сообщил он.

Однако, по словам Гуцуляка, хаотичное минирования местности и отсутствие взаимодействия между подразделениями оккупантов приводят к потерям их личного состава.

«В частности, 23 июля при попытке выхода за линию столкновения на собственном минном поле подорвались диверсионно-разведывательная группа противника и так называемые «военнослужащие» инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход», - сказал спикер.

Как информировал пресс-центр Объединенных сил, за минувшие сутки на Донбассе, по данным разведки, ранены четверо оккупантов .