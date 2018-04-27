На Донбассе изменили пропускной режим в связи с завершением АТО

30 апреля, когда официально завершится антитеррористическая операция и вместо нее начнется Операция объединенных сил в Донецкой и Луганской областей, вступит в силу и особый порядок на этих территориях.

Текст распоряжения об особом порядке агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу передало Командование Объединенного оперативного штаба.

Документ определяет так называемую зону безопасности, прилегающую к району боевых действий. Туда вошли населенные пункты Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

В зоне безопасности решением командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

В районы ограниченного доступа гражданских будут пускать по решению военных.

Допуск в район запрещенного доступа возможен лишь по пропускам. Посторонних лиц пускать туда не будут.

Документ также устанавливает, что районом боевых действий является район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения.

Определены режимы пребывания гражданских в зоне безопасности: "зеленый" (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа), "желтый" (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств; данный режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа), "красный" (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются).

Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах, либо во всей зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил.

Основаниями для допуска гражданских в район проведения операции Объединенных сил определены: проживание там самого лица либо его ближайших родственников (при наличии соответствующих документов), размещение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи, смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции, наличие права собственности на объекты недвижимости, которые находятся в районе проведения операции, необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, либо по гуманитарным вопросам, необходимость выполнения дипломатических или консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству либо согласованию с МИД Украины), другое.

Ранее пропуски для пересечения гражданскими линии разграничения выдавала руководившая антитеррористической операцией СБУ на основании таких же документов. Сохранятся ли такие пропуски, из документа неясно.

Согласно документу, силовики, задействованные в операции, получают ряд специальных полномочий: применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, которые осуществили или осуществляют правонарушение либо другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению мер по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, либо действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления таких мер.

Участники операции также имеют полномочия задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия – задерживать до установления личности, осуществлять осмотр вещей и транспортных средств, временно ограничивать либо запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства и граждан на отдельные участки местности и объекты, входить в жилые и другие помещения, на территории помещений предприятий, учреждений и организаций, использовать для служебных целей средства связи и транспортные средства, которые принадлежат гражданам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.

Напомним, 30 апреля завершится антитеррористическая операция на Донбассе и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.