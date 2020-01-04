На Донбассе между местными боевиками и российскими наемниками произошла стычка, в ходе которой сожгли дом - разведка

04 января 2020 г. 14:14
92 просмотра

На Донбассе местные боевики поссорились с российскими наемниками, устроили стрельбу и сожгли дом.

Об этом пресс-служба штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

«По данным разведки, во время празднования Нового года представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка были сожжен жилой дом», – говорится в сообщении.

Разведка сообщила о стычке между местными преступниками и приезжими российскими наемниками с использованием стрелкового оружия.

«Очевидно, что так называемые шахтеры были недовольны отношением и контолем со стороны их хозяев», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3 января на Донбассе оккупанты трижды обстреливали позиции украинских военных.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.