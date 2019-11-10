На Донбассе нарушили перемирие - 4 военных получили травмы

На Донбассе в течение текущих суток, 10 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, два обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска, Новотошковского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям Объединенных сил вблизи Новогнатовки, Красногоровки.

В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четыре военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль.

Угрозы жизни украинских защитников нет.