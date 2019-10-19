На Донбассе нашли мертвым агента ФБР

Внештатный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Билли Рейли был найден мертвым на неподконтрольной Киеву территории Донбассе. Об этом говорится в расследовании издания The Wall Street Journal.

По данным издания, сейчас представители ФБР утверждают, что не посылали его в зону боевых действий. После того, как над Донбассом сбили малайзийский Боинг, Рейли сообщил родителям, что отправляется в Россию, и направился на ростовскую базу движения "Новороссия". На территорию так называемой "ДНР" он планировал попасть через Ростов-на-Дону в составе автоколонны с гуманитарной помощью.

В июне Рейли сообщил, что хочет нелегально пересечь границу с Украиной через секретный пограничный КПП, подконтрольный сепаратистам. Перед пересечением границы сепаратист Санал Викторов по кличке "Броня Калмык" попросил Рейли вынуть сим-карту, чтобы украинские военные не смогли определить его местоположение на поле боя. Взамен он выдал американцу шлем, бронежилет, наплечную кобуру и камуфляж.

После 25 июня родители Рейли больше не получали сообщений от сына, а 3 июля в районе Ростова-на-Дону телефон Билли перестал выходить на связь. Родители не могли найти Рейли три года. Сепаратисты утверждали, что он в ФСБ, но позже в Донецкой области нашли его тело.

В августе 2015 года отец Билли, Уильям Рейли, связался с вербовщиком "Новороссии" Михаилом Полынковым, который встречал американца в Москве. Тот заверил родителей, что Рейли в безопасности. Через несколько недель Полынков написал: "Мне сказали, что его отправили домой. Попробую еще узнать".

В дальнейшем на странице Полынкова в ЖЖ родители нашли пост с фотографией американского паспорта с вложенным билетом на поезд. Публикация с заголовком "Не все американцы одинаково полезны Украине" вышла 15 мая, в день приезда Рейли в Россию. Мать опознала Билли по пальцам. Санал Викторов сообщил родителям, что Билли — "груз-300", однако позже заявил, что молодой человек не пострадал.

"Рейли обращались в посольство США в Москве и посольство России в Вашингтоне. Семье ответили, что не знают, что произошло с их сыном. Консульское бюро Государственного департамента США и трое сенаторов готовы были помочь семье, но как только узнавали о связях Рейли с ФБР, их энтузиазм угасал. В июне 2018 года нанятый семьей частный детектив из Москвы сообщил родителям, что имя Билли фигурировало в сводках МВД России", – отмечает издание.

Позже детективу пришлось выйти из дела, потому что, как он объяснил, власти пригрозили ему лишением лицензии. В ноябре 2018 года в редакцию WSJ обратился глава "Центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности" Валерий Приходько, который сообщил журналистам, что нашел тело Рейли: "Его убили".

Он поделился документом, в котором указывалось, что труп Рейли был обнаружен 10 июля 2015 года в водохранилище вблизи украинского села Дибровка в Донецкой области, неподалеку от границы с Россией. Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали "проникающие ножевые ранения в область грудной клетки".

Еще летом 2015 года, через пару дней после исчезновения Билли, к его родителям пришел его куратор из ФБР Тим Рейнтджес. Он попросил вернуть ноутбук и телефон Билли, которые ему выдали в бюро. Рейнтджес заверил семью, что исчезновением сына займутся лучшие в мире следователи, а потом перестал отвечать на звонки.

После выхода расследования член "Новороссии" Михаил Полынков написал пост, в котором назвал журналистский материал "лучшим подарком ко дню рождения". По словам Полынкова, он еще до приезда Рейли в Россию подозревал его в работе на спецслужбы США.

"Его нужно в СМЕРШ отправить. Нужно как следует проверить - ставлю на то, что он засланный казачок", - писал Полынков в мае 2015 года. В июне того же года, утверждает Полынков, Билли увезли "дяди из конторы".

"Участь шпиона более чем логична. Можно было бы просто поздравить СМЕРШ с отлично выполненной работой", - резюмировал он.