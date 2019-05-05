На Донбассе обстрелы ведутся из запрещенного оружия: один военный ранен

05 мая 2019 г. 9:39
Источник: УНИАН
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За минувшие сутки, 4 мая, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, боевики трижды применили запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82мм минометы. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 4 мая двое оккупантов были уничтожены, еще двое – ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем. Потерь среди военнослужащих ОС нет.

 

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