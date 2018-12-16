На Донбассе один украинский военный погиб, еще один ранен

16 декабря 2018 г. 11:04
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За минувшие сутки, 15 декабря, российские оккупационные войска 12 раз открывали огонь по украинским позициям, применяя вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает в сводке за сутки пресс-центр Операции Объединенных Сил.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

Также российские оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Станица Луганская - на Луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединский на Мариупольском направлении.

По информации пресс-центра ООС, в результате боевых действий от пули вражеского снайпера погиб один украинский боец, и один военный получил ранения.

По данным разведки, 15 декабря три оккупанта были уничтожены и 8 ранены.

Как сообщили в пресс-центре ООС, в течение текущих суток враг огонь не открывал.

 

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