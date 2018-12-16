На Донбассе один украинский военный погиб, еще один ранен

За минувшие сутки, 15 декабря, российские оккупационные войска 12 раз открывали огонь по украинским позициям, применяя вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает в сводке за сутки пресс-центр Операции Объединенных Сил.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

Также российские оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Станица Луганская - на Луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединский на Мариупольском направлении.

По информации пресс-центра ООС, в результате боевых действий от пули вражеского снайпера погиб один украинский боец, и один военный получил ранения.

По данным разведки, 15 декабря три оккупанта были уничтожены и 8 ранены.

Как сообщили в пресс-центре ООС, в течение текущих суток враг огонь не открывал.