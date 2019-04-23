На Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены

В понедельник, 22 апреля, вооруженные формирования на Донбассе 14 раз обстреливали украинские позиции, нарушив режим прекращения огня, в том числе два раза - с применением тяжелого вооружения - минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбук.

За прошедшие сутки, кроме минометов калибра 82 мм, зафиксировано применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Боевики вели огонь по позициям украинской армии вблизи населенных пунктов Марьинка, Гнутово, Авдеевка, Павлополь, Попасная, Екатериновка, Опытное, Новоалександровка и Золотое-4.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое украинских защитников получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 апреля трое оккупантов ликвидированы, семеро - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.

По данным ООС, с начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Гнутово из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.