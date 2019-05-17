На Донбассе погиб украинский военный

17 мая 2019 г. 10:00
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За прошедшие сутки, 16 мая, на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов погиб украинский военный и еще один получил ранения, сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Оккупанты обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, боевики обстреливали украинские позиции вблизи Водяного, Опросного, Новотроицкого, Камянки, Паврополя, Богдановки, Марьинки.

Также вражеские обстрелы зафиксировали возле Золотого-4 и Новозвановки.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один украинский боец получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки Объединенных сил, 16 мая один оккупант был уничтожены, четверо – ранены.

От начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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