На Донбассе погиб один украинский военный, четверо - ранены

09 мая 2019 г. 14:35
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8 мая российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы украинских позиций противник вел у села Павлополь, вблизи населенных пунктов  Марьинка и Богдановка;

Также оккупантами были остреляны позиции Объединеных сил в районе населенных пунктов Старогнатовка и Лебединское.

У поселка Опытное  враг применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции наших защитников были обстреляны из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Новотошковское – два раза; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Железное.

За минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.

В пресс-штабе ООС отметили, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

По данным разведки Объединенных сил, 8 мая один оккупант был уничтожен, еще пять - получили ранения. Также наши подразделения уничтожили грузовик противника.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в штабе ООС.

 

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