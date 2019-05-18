На Донбассе ранены трое украинских военных

18 мая 2019 г. 12:55
Источник: РБК-Украина
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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17-18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Ранены трое военных, сообщает  штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи села Павлополь, возле Новотроицкого и вблизи Гнутового

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе поселка городского типа Новгородское и возле Крымского.

По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 ранены.

"С начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - также говорится в сообщении.

 

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