На Донбассе снайпер "ДНР" убил украинского бойца, прикрываясь ребенком

20 декабря 2019 г. 14:04
Источник: УНИАН
152 просмотра

Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения ООС 17 декабря погиб украинский военный.

Погибший - старший солдат 28-й бригады Василий Лисицын.

На позиции снайпера «ДНР», который Василия Лисицына, военнослужащие ВСУ заметили маленького ребенка.

Соответствующее фото выложено в группе 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода в Facebook. Отмечается, что ребенка зафиксировала разведка 28-й ОМБр незадолго до рокового выстрела.

«Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играется, пока вражеский снайпер работает. Знает ли противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, что знает», - говорится в сообщении.

Военнослужащие подчеркнули, что враг пользуется присутствием детей на передовых позициях.

«Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя простить. Вот, это оно - истинное лицо врага. Лицо, которое прячется за крохотной детской спиной», - отметили в 28-й ОМБр.

Напомним, 4-го марта 2014 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил журналистам, что для «защиты» русскоговорящих украинцев российские войска будут стоять за спинами украинских женщин и детей.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.