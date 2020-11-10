На Донбассе Украина открыла все КПВВ на линии разграничения, сепаратисты блокируют пропуск людей на шести пунктах

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях открыты с 8 утра.

Как сообщается на сайте Луганской ОГА а КПВВ в Золотом, Станице Луганской продолжается пропуск людей.

По состоянию на 9 часов утра на КПВВ "Счастье" с неоккупированной территории пересекли линию восемь человек, в КПВВ "Золотое" - один человек и один автомобиль.

На КПВВ "Станица Луганская" с подконтрольной территории проехали 20 человек, с противоположной стороны - один.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, в Золотом и Счастье пропуск лиц противоположной стороной не наблюдается", - заявили в Луганской ОГА.

В Донецкой области также открылись все пункты: "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское".

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что российская сторона блокирует работу КПВВ и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.