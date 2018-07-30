На Донбассе в бою с оккупантами погиб житель Харьковской области

30 июля 2018 г. 15:19
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Вчера в сводке пресс-центра ООС сообщалось, что в течение суток 28 июля на Донбассе в результате обстрела украинских позиций боевиками двое военных погибли, еще двое получили ранения.

Как стало известно, 28 июля во время двухчасового боя с оккупантами погиб житель Харьковской области - Василий Васильевич Плотников, 1992 года рождения.

Погибший был родом из села Кисловка Купянского района, сообщает издание Наш рідний Куп»янськ.

Прощание с погибшим героем состоится завтра в селе Кисловка в 14-00. 

Также сообщается, что автобус от военного комиссариата отправляется в 12-00.

 

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