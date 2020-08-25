На Донбассе в День Независимости боевики нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 24 августа, в зоне операции Объединенных сил зафиксировали нарушение режима тишины со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорского враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17", - говорится в утренней сводке.

Как отмечается, в результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Режим тишины сохраняется в полной мере, отметили в пресс-штабе ООС.