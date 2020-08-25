На Донбассе в День Независимости боевики нарушили режим прекращения огня

25 августа 2020 г. 9:00

За прошедшие сутки, 24 августа, в зоне операции Объединенных сил зафиксировали нарушение режима тишины со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорского враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17", - говорится в утренней сводке.

Как отмечается, в результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Режим тишины сохраняется в полной мере, отметили в пресс-штабе ООС.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53