На Донбассе за сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 29 августа, российские вооруженные формирования дважды нарушили перемирие на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-штабе операции Объединенных сил.

"Утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не открывали", - говорится в утренней сводке.

Как отмечается, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

По данным штаба ООС, начала воскресенья, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В штабе ООС также отметили, что подразделения Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.