На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных – ООС

В течение суток 28 июля противник 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ.

Двое военных погибли, еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четырех оккупантов уничтожено, еще шестеро ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики трижды стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного, также вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы.

"Враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства, понеся потери, противник отступил", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Опытно и Павлополя.