На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных – ООС

29 июля 2018 г. 15:10
Источник: Украинская правда
13 просмотров

В течение суток 28 июля противник 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ.

Двое военных погибли, еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четырех оккупантов уничтожено, еще шестеро ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики трижды стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного, также вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы.

"Враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства, понеся потери, противник отступил", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Опытно и Павлополя.  

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.