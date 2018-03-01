На дорогах Харьковской области работает 370 единиц техники - ХОГА

Дороги в области расчищают 370 единиц техники, сообщили в пресс-службе ХОГА.

По информации диспетчерской службы Департамента гражданской защиты ХОГА, на дорогах области за эти сутки работали 295 рабочих. На проезжую часть высыпали более 1560 кубометров песчано-солевой смеси и 36 тонн соли.

«На дорогах области работает 370 единиц техники, ограничения движения на центральных дорогах региона нет, - отметил Евгений Шахненко. - Переметы и заторы – на трассе Киев – Харьков – Довжанский, однако транспорт пропускаем. Около 14 населенных пунктов области полностью обесточены (3 - в Валковском районе, 5 – в Близнюковском, 3 - в Боровском и 3 - в Купянском). 10 обесточены частично. Согласно распоряжению главы облгосадминистрации Юлии Светличной все службы региона работают в усиленном режиме. При облгосадминистрации постоянно действует оперативный штаб, координирующий работу в регионе. Ситуация контролируемая», - сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

По прогнозу синоптиков, днем 1 марта в области продолжит идти сильный снег, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, местами – до 25 м/с. Температура воздуха днем – от 0 до 5 градусов мороза.

Дорожные и спасательные службы области призывают водителей воздержаться от поездок и не оставлять свой автотранспорт вдоль проезжей части дорог, чтобы коммунальные службы могли вовремя убирать снежные заносы.