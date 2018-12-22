На дорогах области работали 138 машин спецтехники - САД

С 21 по 22 декабря для обработки дорог использовали 1316 кубометров песчано-соляной смеси и 154 тонн соли.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.

«Днем 21 декабря зашел циклон с северо-западной части области со скоростью ветра 5 - 10 м/с при температуре от 0 до 3 градусов мороза. Начался снег в таких районах, как: Богодуховский, Краснокутский, Коломакский, Валковский, Нововодолажский, Красноградский. К тому времени на дорогах области уже работала спецтехника и рабочие дорожного хозяйства. К вечеру осадки распространились по всей области, - рассказали дорожники. - Дорожные предприятия работали на всех направлениях. Особое внимание уделили маршрутам с наибольшей интенсивностью движения и на аварийно опасным участкам (спуски, подъемы) на автомобильных дорогах государственного значения».

Толщина снежного покрова в области составляет от 5 до 15 см. Днем ожидаются небольшие осадки и туман, на дорогах местами - гололедица. Температура будет колебаться от 2 мороза до 1 градуса тепла. 23 декабря ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.