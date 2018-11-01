На дворе - ноябрь, а в многоэтажке на Алексеевке батареи по-прежнему холодные

«Дохозяйничались» или «полный провал» – именно так характеризуют харьковчане начало отопительного сезона 2018-2019.

В начале ноября люди мерзнут в собственных домах, греются электрообогревателями и бутылками с горячей водой.

Жительница дома под номером 72, который находится на проспекте Победы, Зоя Ковалюк также возмущена: у них в доме не то, что отопление, но и воды горячей нет.

Зоя Ковалюк, пенсионерка

Ну, это просто какие-то военные условия, понимаете, как во время войны мы живем. Холодно, воды нет. Посмотрите, кругом всё разрыто, по району вода льется – это вообще ужас какой-то. И как бы никто особо ничего не делает. Я здесь живу с 1983 года – никогда такого не было. У нас всегда был порядок, ну там несколько дней, оно всё как бы включали во время, и было хорошо. В этом году – это просто, я не знаю, куда власть смотрела?

Пенсионерка Галина тоже проживает по этому адресу. Она говорит, что в их районе проблемы с отоплением уже не первый год. Они пишут жалобы и заявления в различные инстанции, и все напрасно. Людей больше всего возмущает, что ремонт труб коммунальщики не делали летом, а дождались похолодания.

Галина Правдина, пенсионерка

Я попросила, чтобы меня в подвал впустили и показали, какие у нас трубы. Всё ржавчина. Чопик на чопике, так если хотя бы чопики были нормальные – их проволокой должны привинчивать. А то прикинулись, а он и выпал. Ну, воды, естественно, пустые трубы – он не набухший.

А вот в соседнем 68-м доме отопление несколько дней назад все-таки включили. Но не всем - только в части дома. Елена Кот рассказывает, что остается проблема с горячей водой. Ее семья вынуждена пользоваться электрическим нагревателем воды, что значительно повышает счета за электроэнергию.

Елена Кот, жительница дома на пр. Победы, 68

Мы утепляли стены, если бы не утепляли стены, соседи жалуются – очень холодно. У нас за счет утепления стен, конечно, тепло. Мы делали давно, делали качественно, обратились к хорошим мастерам, потому что тоже есть, по-разному делают, по отзывам нашли людей. Довольны, правда довольны, потому что стены отвратительные были: и грибок выводили, то есть проблемно всё было. Обращались в инстанции – нам никто не помог, пока мы своими силами всё не сделали.

Между тем в Харьковских тепловых сетях сообщают, что в этом году включение отопления действительно продвигается проблематично.

А на их сайте сообщается, что в период пуска тепла возможны случаи возникновения дефектов трубопроводов. И все - из-за ремонта ТЭЦ-5, которая, не работала летом и в начале осени.