На "Гоптовке" и в харьковском аэропорту усилен противоэпидемический контроль

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, Харьковская область обеспечена всем необходимым для выявления и лечения больных коронавирусом 2019-нCoV.

«Мы одними из первых провели внеочередное соответствующее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы четко определили учреждения, которые будут принимать людей, которые - не дай бог - заболеют. Дополнительно выделены средства в размере 600 тыс. грн, из них 100 тыс. - на тестовые системы для диагностики. Усилена проверка на «Гоптовке», в аэропорту. Дополнительно проведено обучение сотрудников тех учреждений, которые должны определять людей с соответствующими симптомами. Ни одного случая коронавируса в области в настоящее время не зафиксировано», - рассказал председатель ХОГА Алексей Кучер.