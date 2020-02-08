На "Гоптовке" и в харьковском аэропорту усилен противоэпидемический контроль

08 февраля 2020 г. 11:00
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Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, Харьковская область обеспечена всем необходимым для выявления и лечения больных коронавирусом 2019-нCoV.

«Мы одними из первых провели внеочередное соответствующее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы четко определили учреждения, которые будут принимать людей, которые - не дай бог - заболеют. Дополнительно выделены средства в размере 600 тыс. грн, из них 100 тыс. - на тестовые системы для диагностики. Усилена проверка на «Гоптовке», в аэропорту. Дополнительно проведено обучение сотрудников тех учреждений, которые должны определять людей с соответствующими симптомами. Ни одного случая коронавируса в области в настоящее время не зафиксировано», - рассказал председатель ХОГА Алексей Кучер.

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