 

На Гоптовке иностранец предлагал взятку пограничникам: открыто уголовное дело

22 июля 2019 г. 14:49
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На Харьковщине 23-летний гражданин Азербайджана предложил пограничникам взятку за пересечение государственной границы его соотечественниками.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, сегодня ночью в пункт пропуска «Гоптовка» прибыли четыре гражданина Азербайджана. Они пешком шли из России в Украину. Во время проведения мероприятий пограничного контроля пограничники установили, что у иностранцев отсутствует достаточное финансовое обеспечение на период их запланированного пребывания в Украине.

Со стороны Украины иностранцев встречал их соотечественник, 1995 года рождения, который за беспрепятственное пересечение границы его знакомыми предложил правоохранителям взятку в размере 50 долларов США.

От неправомерной выгоды правоохранители отказались, а самого правонарушителя передали полицейским, которые и выясняют обстоятельства совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины.

 

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