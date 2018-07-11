На Гоптовке иностранка-нарушительница пыталась дать взятку пограничникам

Вчера утром в пункт пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе гражданка Узбекистана предложила взятку харьковским пограничникам.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы украины.

Женщина выезжала из Украины, и во время паспортного контроля пограничники выяснили, что женщина превысила срок пребывания в Украине.

Чтобы правоохранители «забыли» об этом факте и пропустили ее беспрепятственно, женщина предлагала военнослужащим 60 долларов США.

Пограничники от взятки отказались и задокументировали факт предложения взятки, направив уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления по статье 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, всего с начала года в Госпогранслужбе зафиксировано почти 480 отказов сотрудников пограничного ведомства от взяток.