На Гоптовке иностранка-нарушительница пыталась дать взятку пограничникам

11 июля 2018 г. 11:52
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Вчера утром в пункт пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе гражданка Узбекистана предложила взятку харьковским пограничникам.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы украины.

Женщина выезжала из Украины, и во время паспортного контроля пограничники  выяснили, что женщина превысила срок пребывания в Украине.

Чтобы правоохранители «забыли» об этом факте и пропустили ее беспрепятственно, женщина предлагала военнослужащим 60 долларов США.

Пограничники от взятки отказались и задокументировали факт предложения взятки,  направив уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления по статье 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, всего с начала года в Госпогранслужбе зафиксировано почти 480 отказов сотрудников пограничного ведомства от взяток.

 

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