На Гоптовке нашли спрятанную в автомобиле партию медикаментов

18 января 2020 г. 11:47
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На Харьковщине 17 января пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили спрятанную партию медицинских препаратов, которые пытались незаконно ввезти в Украину.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл автомобиль марки "Шевроле". На нем из России в Украину ехала 38-летняя гражданка Украины.

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в нем медицинские препараты в ассортименте. Они были спрятаны в конструктивных полостях багажного отделения автомобиля.

Нелегальный товар был изъят сотрудниками компетентных правоохранительных органов.

 

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