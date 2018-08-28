На Гоптовке обнаружили мужчину в розыске за наркотики и незаконное обращение с оружием

28 августа 2018 г. 12:37
27 просмотров

В пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области пограничники обнаружили мужчину, которого разыскивала полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Он ехал в Украину на автомобиле «Мерседес» в качестве пассажира.

Как выяснилось, мужчина разыскивался по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» и ч. 2 ст. 307 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Мужчину пограничники задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.