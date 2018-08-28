На Гоптовке обнаружили мужчину в розыске за наркотики и незаконное обращение с оружием

В пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области пограничники обнаружили мужчину, которого разыскивала полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Он ехал в Украину на автомобиле «Мерседес» в качестве пассажира.

Как выяснилось, мужчина разыскивался по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» и ч. 2 ст. 307 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Мужчину пограничники задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.