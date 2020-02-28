На Гоптовке обнаружили партию контрабандных автозапчастей в автомобиле

28 февраля 2020 г. 10:42
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35 килограмм незадекларированных автозапчастей обнаружили таможенники на "Гоптовке" в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

По данным таможенников, легковой автомобиль, который заехал из РФ в Украину по «зеленому коридору», на основании анализа и оценки рисков таможенники перевели на полосу движения «красный коридор» для проведения более детального таможенного досмотра .

Перед началом осмотра, водитель автомобиля заявил, что не перемещает товары, запрещенные и\ или ограниченные к перемещению через границу, или подлежащие налогообложению.

Однако при этом в салоне автомобиля и в багажном отделении находились запчасти к легковым автомобилям различных наименований и маркировок весом 35 кг. В личном письменном объяснении мужчина указал, что не знал о необходимости декларирования указанных товаров.

По данным таможни, мужчина нарушил положения части 1 статьи 472 Таможенного кодекса Украины.

 

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