На Гоптовке перехватили партию наркотиков, спрятанных в автомобиле

08 января 2020 г. 10:30
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На Харьковщине пограничники разоблачили гражданина Украины, который перевозил в РФ 20 кг наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, на днях в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд с территории Украины прибыл автомобиль «Volkswagen» под управлением 37-летнего гражданина Украины.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля на автомобиль среагировала служебная собака пограничников, обученная выявлять наркотические вещества.

Правоохранители сразу переместили автомобиль на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели.

В результате проверки в топливном баке автомобиля правоохранители обнаружили более шести десятков полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых было запаковано вещество растительного происхождения, предварительно - марихуана.

Водитель автомобиля рассказал правоохранителям, что партию обнаруженного вещества его якобы попросили переместить из Украины в РФ знакомые за вознаграждение в 300 долларов США.

Найденное вещество и автомобиль правоохранители изъяли.

Все обстоятельства дела устанавливаются.

 

Видео: 

Громадянин України у паливному баку авто перевозив до РФ 60 пакунків з 20 кг наркотиків

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