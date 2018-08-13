На Гоптовке у троих украинцев под одеждой нашли более 3 миллионов рублей

13 августа 2018 г. 10:43
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Вчера пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками обнаружили у группы выезжающих большую сумму скрытых денежных средств.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыли трое граждан Украины - двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 рождения.

Они направлялись в пешем порядке в Россию.

Во время проверки под одеждой выезжающих проверяющие нашли спрятанные 3185000 рублей РФ и 100 долларов США.

Эквивалент выявленных средств составил более 1305000 гривен.

 

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