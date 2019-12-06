На Гоптовке россияне пытались подкупить пограничников

06 декабря 2019 г. 14:33
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За минувшие сутки, в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда дважды отказывались от предложений неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, во время проверки документов у 23-летнего россиянина пограничники установили, что ему запрещен въезд в Украину. Чтобы все же попасть в Украину, он предложил правоохранителям взятку в размере 7 тысяч российских рублей.

Во втором случае пограничники обнаружили отсутствие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине в 48-летнего россиянина. Однако, иностранец пытался пересечь границу, предложив пограничникам 2 тысячи рублей РФ.

В обоих случаях пограничники от взяток отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение об уголовном преступлении, предусмотренном ст. 369 УК Украины.

Иностранцам в установленном порядке отказано во въезде в Украину. Продолжаются следственные действия.

 

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