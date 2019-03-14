На Гоптовке россиянин пытался подкупить пограничников

14 марта 2019 г. 12:56
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На Харьковщине за беспрепятственное пересечение границы россиянин предлагал пограничникам взятку.

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, вечером в пункт пропуска «Гоптовка» из России в пешем порядке прибыл 31-летний россиянин.

Во время проверки документов иностранец предложил пограничному наряду 10 тысяч российских рублей за его беспрепятственный пропуск в Украину.

От предложенной взятки пограничники отказались, а факт предложения неправомерного вознаграждения задокументировали.

Сейчас в правоохранительные органы направлено уведомление об уголовном преступлении предусмотренном ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Мужчине отказано во въезде в Украину. Его вернули в Россию.

 

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