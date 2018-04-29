На Гоптовке россиянка хотела за взятку въехать в Украину

Вчера, в пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области в пешем порядке на въезд в Украину прибыла гражданка России, 1974 года рождения.

При проведении собеседования женщина предложила пограничникам денежное вознаграждение в размере 1000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение ею границы.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

От взятки пограничники отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали.

После составления всех необходимых документов пограничники россиянку передали полиции.