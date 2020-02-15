На "Гоптовке" служебная собака унюхала наркотики у украинца, пересекавшего границу

15 февраля 2020 г. 10:24
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14 февраля в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили у мужчины, который направлялся в Россию, пакет с веществом похожим на метадон.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ, 59-летний украинец пытался выехать в РФ на автомобили марки Volkswagen. Во время осмотра на на машину указала служебная собака, натренированная на поиск наркотиков.

«В ходе дальнейшего осмотра правоохранители обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, предварительно» метадон «, которое он пытался незаконно переместить через границу», — говорится в сообщении.

Пограничники изъяли вещество и направили его на экспертизу. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, ответственность за которое предусмотрена статьей 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

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