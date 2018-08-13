На Гоптовке собака пограничников нашла более полкило наркотиков

13 августа 2018 г. 14:33
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Сегодня ночью пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку перевозки 600 граммов наркотической «травы» через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В пункт пропуска «Гоптовка»  прибыл рейсовый автобус «Днепр - Москва».

В нем в качестве пассажира в Россию ехал гражданин Украины 1963 года рождения.

При осмотре автобуса на сумку мужчины среагировала служебная собака пограничников, которая натренирована на поиск наркотиков.

В ходе осмотра в сумке мужчины правоохранители нашли два полиэтиленовых пакета с веществом общим весом 600 граммов, предварительно - марихуаной.

«Зелье» проверяющие изъяли и передали  полиции.

Идет экспертиза.

 

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