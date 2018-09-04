На Гоптовке у мужчины нашли пистолет

04 сентября 2018 г. 15:11
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Вчера на границе с РФ харьковские пограничники совместно с таможенниками обнаружили у выезжающего устройство для отстрела резиновых пуль.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, вечером в пункт пропуска «Гоптовка» для выезда из Украины в Россию пешком прибыл гражданин Украины, 1993 года рождения.

Во время прохождения погранично - таможенного контроля на сумку мужчины среагировала служебная собака пограничников.

В ходе осмотра правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль «ФОРТ-12 Р» и 8 патронов к нему.

Пистолет изъяли и передали полиции, сообщив о преступлении, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

 

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